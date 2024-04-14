5800 خدمة طبية إسعافية قدمها المشفى الوطني بالقامشلي خلال عطلة العيد

الحسكة-سانا

قدمت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني خلال عطلة عيد الفطر السعيد 5800 خدمة طبية إسعافية، تضمنت استقبال حالات حوادث سير وأمراض داخلية وعمليات.

وذكر المدير العام للهيئة الدكتور عمر العاكوب في تصريح لمراسلة سانا أن الخدمات الصحية المقدمة للحالات الواردة إلى المشفى تنوعت لما بين حوادث سير وكسور ناجمة عن سقوط من أماكن مرتفعة أغلبها للأطفال واليافعين، وحالات تسمم، إضافة لإجراء 32 عملية إسعافية منوعة.

ولفت العاكوب إلى أن الكادر الطبي في المشفى على مدار السنة في جاهزية تامة للتعامل مع جميع الحالات، ولا سيما بعد رفد المشفى بأجهزة حديثة ومتطورة وصيانة الأعطال في الأجهزة الموجودة، ما سهل على الكوادر الطبية إجراء الفحوص اللازمة للأهالي المراجعين.

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