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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق بعض المناطق

2024-04-14

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق أجزاء من المناطق الجنوبية والقلمون والمناطق الشرقية وبارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية وشمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق18/7
المنطقة الجنوبية17/6
المرتفعات الجبلية10/1
المنطقة الوسطى19/7
المنطقة الساحلية23/12
المنطقة الشمالية19/5
منطقة الجزيرة18/6
المنطقة الشرقية19/7
منطقة البادية18/6

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