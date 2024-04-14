الدفاع الروسية: القضاء على 1225 جندياً أوكرانياً وإسقاط 41 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 1225 جندياً أوكرانياً وأسقطت 41 مسيّرة أوكرانية.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور بيلغورود..

بلغت خسائر القوات الأوكرانية 60 جندياً وآليات ومركبات عسكرية ومدافع، ومحطة تشويش إلكتروني “نوتا”.

على محور كوبيانسك..

خسرت القوات الأوكرانية 30 جندياً و6 مدرعات، ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك..

صد الجيش الروسي هجوما معاديا في محيط بلدة فيسيلوفيه، وبلغت خسائر العدو 470 جندياً وآليات ومدافع غربية.

على محور أفدييفكا..

صدت القوات الروسية 7 هجمات، وكبدت العدو 460 جندياً و6 دبابات وآليات ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك ..

تم القضاء على 150 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبات ومدافع غربية.

على محور خيرسون..

بلغت خسائر العدو 55 جندياً أوكرانياً وأسلحة ومركبات ومدافع غربية.

وحسب التقرير دمر الجيش الروسي منصة “ايريس تي” ألمانية للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة.

وأسقط الدفاع الجوي الروسي 3 قنابل هامر فرنسية و”جي دي ايه ام ” أمريكية، ودمر راجمة هيمارس صاروخية أمريكية و41 مسيرة أوكرانية.

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