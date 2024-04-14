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الصحة الفلسطينية: 464 شهيداً و4800 جريح في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

2024-04-14

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 464 فلسطينياً، وجرح 4800 آخرين في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحة في بيان اليوم: إن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب نحو 60 آخرين، برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ يوم الجمعة الماضي ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 464 فلسطينياً.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى إحراق عشرات المنازل والمركبات.

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