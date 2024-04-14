بمشاركة 146 طالبة… معرض للمشغولات والأعمال الفنية في منطقة الزاهرة بدمشق

دمشق-سانا

منتجات يدوية من المشغولات الصوفية والمطرزات والكروشيه والألبسة ولوحات فن تشكيلي تضمنها المعرض السنوي المهني الذي أقامته ثانوية الشهيد أمجد محمد إبراهيم والمعهد التقاني للاقتصاد المنزلي التابعين لمديرية تربية القنيطرة، وذلك في منطقة الزاهرة بدمشق.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أكد في تصريح للصحفيين ضرورة تطوير الإنتاج المميز لهؤلاء الطلاب ومساعدتهم للوصول به إلى سوق العمل، وتقديم كل الدعم ضمن الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع جهات مختلفة للنهوض بالتعليم المهني، مبيناً أن العام القادم سيكون بالنسبة للوزارة “عام التعليم المهني” لتقديم كل الدعم الممكن وتأمين كل مستلزمات مدارسه من طاقة بديلة وغيرها للوصول إلى عمالة فنية ماهرة تستطيع العمل على إعادة إعمار سورية.

محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران اعتبر أن المعرض يوفر بيئة محفزة للطلاب لتطوير واستثمار خبراتهم ومهاراتهم، موضحاً أن الغاية من افتتاح المعرض توجيه هذه الخبرات إلى سوق العمل بعد تخرجها ووضعها بالمسار الصحيح من خلال تشكيل ورشات عمل منتجة.

وأشار مدير التعليم المهني والتقني بوزارة التربية المهندس محمد حمود إلى أن المعرض يقام بنهاية كل عام دراسي، ويعرض مشغولات لطالبات معهد الاقتصاد المنزلي والثانوية ومشاريعهن ومهاراتهن خلال العام بموادهن التقنية والتخصصية، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في الانتقال لمرحلة الإنتاج بعد تدريب الطلاب.

ولفتت مشرفة الدروس الفنية بالمدرسة سميرة الحسن إلى أن المعرض يضم قاعات عرض للمنتجات من كروشيه وألبسة، إضافة إلى قاعتي ورشات عمل رسم وخياطة، مشيرة إلى أنه شارك بالمعرض 96 طالبة من المعهد وخمسون من طالبات الثانوية.

عدد من الطالبات المشاركات تحدث عن مشاركتهن بتصميم وتنفيذ ألبسة شعبية وملابس رسمية ومسابل مطرزة، حيث بينت آية قصار أنها شاركت بالمعرض بتصميم حقيبة من الكروشيه، إضافة إلى أنها تحيك مسابل للطاولات، كما لفتت إسراء العرسان إلى أنها شاركت ضمن المعرض بمشروع تخرجها الذي أنجزته في المعهد وهو عبارة عن تفصيل ملابس رسمية وسبورات، مشيرة إلى أنها تسعى لتجسيد ما تعلمته، وتحويله إلى عمل متقن.

رحاب علي

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