طيران العدو الإسرائيلي يشن غارات على عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

جددت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على البلدات والمناطق اللبنانية في الجنوب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت محيط منطقة المتنزهات في جبل صافي لجهة بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح ومنطقة دليتون عند أطراف جباع.

وألقت الطائرات المعادية عدداً من الصواريخ الثقيلة التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً في المنطقة، وتسبب بتحطم الزجاج في عشرات المنازل والمحال التجارية في بلدة جباع.

كما شن طيران العدو غارة جوية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته.

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