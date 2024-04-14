سلامي: عملياتنا كانت دقيقة جداً ومحدودة، وكان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافاً معينة وضربنا المواقع التي كانت منطلقاً لاستهداف قنصليتنا في سورية