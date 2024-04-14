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عــاجــل سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير

القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: اتخذنا معادلة جديدة مع الكيان الصهيوني وهي الرد على أي اعتداء من جهته من الأراضي الإيرانية مباشرة

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سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير

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