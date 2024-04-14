باقري: “إسرائيل” تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سورية وكان لا بد من الرد عليها… وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإن قواعدها في المنطقة لن تكون بمأمن