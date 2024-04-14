باقري: “إسرائيل” تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سورية وكان لا بد من الرد عليها… وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإن قواعدها في المنطقة لن تكون بمأمن

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفارة السورية في بيروت تدين الجريمة التي ارتكبت بحق مواطن لبناني وتؤكد الحرص على العلاقات الأخوية مع لبنان
2024-04-12
أبناء الجالية السورية واللبنانية في البرازيل يدعون إلى وقف العدوان على غزة
2024-04-12
بيسكوف: الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لمبادئ القانون الدولي
2024-04-11
سفراء وشخصيات سياسية ودينية في روسيا تدين الإرهاب الإسرائيلي في المنطقة
2024-04-08
الوزير الأول الموريتاني يبحث مع السفير السوري تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين
2024-04-08
افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق
2024-04-08
مستشرق روسي: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة
2024-04-07
محليات
طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق
2024-04-13
اجتماعان برئاسة المهندس عرنوس بشأن الحوافز في القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتعزيز بنية الدفع الإلكتروني
2024-04-13
الوزير عبد اللطيف يتفقد مشاريع السكن لمتضرري الزلزال في حلب
2024-04-13
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة
2024-04-13
بمناسبة عيد الفطر.. مسير كرنفالي يجول بلدة البارقية بريف طرطوس
2024-04-12
في ثالث أيام عيد الفطر فعالية موسيقية فنية بمدينة جبلة
2024-04-12
طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام
2024-04-12
رياضة
بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة اختتام بطولة السويداء بتحدي اللياقة البدنية
2024-04-13
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية
2024-04-11
تعادل بين الريال والسيتي والآرسنال والبايرن
2024-04-09
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 و20 عاماً
2024-04-09
يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي على حساب فيورنتينا
2024-04-07
شيفيلد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي
2024-04-07
توتنهام يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على نوتنغهام فورست
2024-04-07
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2024-04-12
ارتفاع أسعار الذهب
2024-04-12
أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في الصيف واحتمالات لدفع الاقتصاد العالمي
2024-04-11
صندوق النقد: استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة طويلة مقلق
2024-04-11
ارتفاع أسعار النفط
2024-04-11
مكافحة 50 دونم قمح مصابة بحشرة السونة في ريف درعا
2024-04-11
عجز الميزانية الأميركية يتجاوز تريليون دولار حتى آذار المنصرم
2024-04-11
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الشريط الإخباري
المقاومة الفلسطينية: العملية العسكرية الإيرانية ضد الكيان الإسرائيلي حق طبيعي ورد مستحق
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيرة
الحرس الثوري يحذر الحكومة الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة بالإضرار بمصالح إيران سيؤدي لرد حاسم
طهران: لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية لحماية مصالحنا المشروعة ضد أي أعمال عدوانية
إيرواني: رد إيران سيكون أقوى وأكثر حسماً إذا قام الكيان الصهيوني بعدوان مرة أخرى
عــاجــل
سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير
باقري: “إسرائيل” تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سورية وكان لا بد من الرد عليها… وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإن قواعدها في المنطقة لن تكون بمأمن
2024-04-14
2024-04-14
Zeina
سابق
رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته لكن سنرد بقوة أكثر إذا استهدفت “إسرائيل” مصالحنا
التالي
القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: اتخذنا معادلة جديدة مع الكيان الصهيوني وهي الرد على أي اعتداء من جهته من الأراضي الإيرانية مباشرة
انظر ايضاً
سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير
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