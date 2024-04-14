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عــاجــل سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير

باقري: “إسرائيل” تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سورية وكان لا بد من الرد عليها… وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإن قواعدها في المنطقة لن تكون بمأمن

2024-04-14

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سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير

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