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عــاجــل سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير

رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته لكن سنرد بقوة أكثر إذا استهدفت “إسرائيل” مصالحنا

2024-04-14

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سلامي: عمليتنا تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.. وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث وإذا ردّ فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير

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