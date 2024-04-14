14 نيسان 1976- تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء عرب سات

دمشق-سانا

1849- المجر تستقل عن النمسا.

1894- توماس إديسون يعرض (كاينتوسكوب) لعرض الصور المتحركة.

1883- ألكسندر غراهام بيل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين.

1912- السفينة تايتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها.

1948- عصابات الهاغاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين راح ضحيتها 50 فلسطينياً.

1976- تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء عرب سات.

1986- الولايات المتحدة تشن عدواناً على ليبيا.

2010- زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب مقاطعة تشينخاي شمال غرب الصين، ويؤدي إلى سقوط 300 قتيل وإصابة نحو 8000 شخص.

من مواليد هذا اليوم..

1126- ابن رشد.. فيلسوف وطبيب وفلكي وفيزيائي ولد في مدينة قرطبة بالأندلس.

1921- توماس شيلينغ.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2005.

1927- ألان ماكديرميد.. عالم كيمياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000.

من وفيات هذا اليوم..

1865- ابراهام لينكولن.. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس عشر، الذي اغتيل على يد جون ويلكس بوث.

أعياد ومناسبات..

عيد الشباب في أنغولا.

عيد اللغة الجورجية في جورجيا.

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