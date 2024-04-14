إيرواني: رد إيران سيكون أقوى وأكثر حسماً إذا قام الكيان الصهيوني بعدوان مرة أخرى

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن رد إيران سيكون أقوى وأكثر حسماً إذا قام الكيان الصهيوني بعدوان مرة أخرى.

وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي فانيسا فريزر: “إن العمل العسكري يأتي تنفيذاً لحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الإسرائيلي، وهو ما ورد بوضوح في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف إيرواني :”إن فشل مجلس الأمن في القيام بواجباته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين سمح للكيان الصهيوني بانتهاك الخطوط الحمراء والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو ما أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين”.

ولفت إيرواني إلى أن جمهورية إيران الإسلامية وباعتبارها أحد الأعضاء المسؤولين في الأمم المتحدة ملتزمة بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتؤكد موقفها الثابت بأنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات أو الصراعات في المنطقة.

وقال إيرواني: “بينما تحذر إيران من أي استفزاز عسكري آخر من قبل الكيان الإسرائيلي فإنها تؤكد التزامها الذي لا يتزعزع بالدفاع والرد بقوة وفقا للقوانين الدولية ضد أي تهديد أو عدوان لشعبها وأمنها القومي ومصالحها الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها”.

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