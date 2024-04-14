الخارجية الإيرانية: لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية لحماية مصالحنا المشروعة ضد أي أعمال عدوانية

طهران-سانا

أكدت إيران أن قواتها المسلحة مارست حقها الأصيل بالدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مشيرة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة ضد أي أعمال عدوانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: “قواتنا المسلحة مارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال قيامها بسلسلة من الضربات على قواعد عسكرية للكيان الصهيوني رداً على الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الصهيوني والتي أدت لاستشهاد مستشارين عسكريين رسميين لإيران كانوا بمهمة رسمية وبدعوة من الحكومة السورية، والعدوان على قنصليتنا في دمشق”.

وأكدت الخارجية التزام إيران بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة تصميمها على الدفاع بشكل حاسم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي استخدام غير قانوني للقوة أو العدوان.

واعتبرت الخارجية لجوء ايران الى اتخاذ تدابير دفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يظهر النهج المسؤول الذي تتبعه تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت يشهد العالم فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان المتكرر لهذا الكيان ضد الحكومات المجاورة وإشعال النار في المنطقة وخارجها.

وشددت الخارجية على أن جمهورية إيران الإسلامية لن تتردد اذا لزم الأمر باتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة ضد أي أعمال عسكرية عدوانية واستخدام غير قانوني للقوة.

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