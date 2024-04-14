الحرس الثوري يحذر الحكومة الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة بالإضرار بمصالح إيران سيؤدي لرد حاسم

طهران-سانا

حذر الحرس الثوري الإيراني الحكومة الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة بالإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان ثان اليوم: “إن أهدافاً عسكرية مهمة للجيش الإرهابي الصهيوني تم تدميرها في الأراضي المحتلة” مؤكداً أن أي تهديد من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومن أي دولة كان مصدره سيقابل برد حاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد البيان أن أمريكا هي المسؤولة عن أفعال هذا الكيان الصهيوني الخبيث وعليها أن تتحمل عواقب تلك الأفعال إذا لم يتم كبح جماح هذا النظام الذي يقتل الأطفال.

وكانت بعثة ايران الدائمة لدى الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم أن العمل العسكري الإيراني استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع رداً على عدوان النظام الصهيوني على المباني الدبلوماسية الإيرانية في دمشق محذرة أنه في حال ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة، مبينة أن هذا الصراع هو مع الكيان الصهيوني المارق ويجب على الولايات المتحدة أن تبتعد عنه.

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