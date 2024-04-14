بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة: العمل العسكري الإيراني استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع رداً على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق