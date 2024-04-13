طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وأن يكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة الشمالية والوسطى والجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في أغلب المناطق الداخلية مع هبات نشطة خاصة في المنطقة الوسطى والشرقية تثير الغبار في المناطق الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…