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مقتل 12 شخصاً بهجوم إرهابي على مزارعين شرق الكونغو الديمقراطية

2024-04-13

كينشاسا-سانا

أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية مقتل 12 شخصاً في هجوم شنه إرهابيون أمس على مزارعين قرب مدينة بيني شرق البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن نجونجو مايانجا رئيس بلدية موليكيرا قوله اليوم “إن مسلحين أطلقوا النار على أشخاص يعملون في حقول ببلدة تقع على أطراف مدينة بيني” مشيراً إلى أنه تم انتشال سبع جثث حتى الآن بينها جثث ثلاث نساء إضافة الى مقتل خمسة اشخاص في أماكن أخرى.

وأشار موليكيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي هو من نفذ الهجوم متوقعاًلا العثور على مزيد من الضحايا.

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