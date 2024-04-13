المقاومة اللبنانية تستهدف ستة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بعد ظهر اليوم ستة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي وجنوده على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مؤكدة.

وقالت المقاومة اللبنانية في بيانات منفصلة اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة بالأسلحة الصاروخية تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر و محيط ثكنة برانيت وحققوا فيهما إصابات مباشرة”.

واستهدف رجال المقاومة التجهيزات التجسسية للعدو في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابة مباشرة كما استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي شتولا وايفن مناحم بالأسلحة المناسبة محققين فيهما إصابات مباشرة.

ونفذت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على منصات القبة الحديدية للعدو الإسرائيلي في موقع الدفاع الجوي المستحدث في تل نعمة الذي أنشأه العدو بديلاً عن الموقع الذي استهدفته المقاومة سابقاً في كفر بلوم وأصابوه مباشرة.

إلى ذلك واصل طيران العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان وشنّ غارات جوية على بلدات الطيبة و العديسة و حولا في القطاع الشرقي وأطراف راميا، ودمر منزلاً من ثلاث طبقات بالكامل في بيت ليف بقضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط.

وشن طيران العدو غارة على بلدة علما الشعب استهدفت منزلاً في الحي الشرقي ودمرته بالكامل كما أطلق العدو رشقات رشاشة على المزارعين في أطراف بلدة العباسية والمجيدية والماري في الجنوب اللبناني.

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