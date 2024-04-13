استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال جراء عمليات التنكيل والتعذيب

القدس المحتلة-سانا

استشهد أسير فلسطيني اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء عمليات التنكيل والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الأسير عبد الرحيم عامر (59 عاماً) من قلقيلية استشهد في معتقل هداريم جراء عمليات التنكيل والتعذيب التي تعرض لها من قبل قوات الاحتلال.

وأكد البيان أن تصاعد أعداد الشهداء في معتقلات الاحتلال بعد عدوانه على غزة، جراء عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، يشكل إمعاناً بجرائم القتل التي يواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى حالات الإخفاء القسري، ما يُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلة المجرمين ومعاقبتهم.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا في معتقلات الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة إلى 16 شهيداً.

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