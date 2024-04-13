مظاهرات في عدد من عواصم ومدن العالم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وللمطالبة بوقفه ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في القطاع.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الإيرلندية دبلن، ومدينة ميلانو الإيطالية، وبريمين وساربروكن في ألمانيا، ولاندسكرونا السويدية، وأودنسي وآرهوس في الدنمارك، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما دعوا إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، ونددوا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

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