آلاف المتظاهرين في النيجر للمطالبة برحيل القوات الأميركية من بلادهم

نيامي-سانا

تظاهر الآلاف في عاصمة النيجر نيامي للمطالبة برحيل الجنود الأميركيين المتمركزين شمال البلاد فوراً بعد إلغاء الحكومة الشهر الماضي اتفاق التعاون مع واشنطن.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين الذين يمثلون عشرة أحزاب وجمعيات احتشدوا اليوم أمام مقر الجمعية الوطنية وسط نيامي وهتفوا “فلتسقط الإمبريالية الأميركية”، و”يعيش تحالف دول الساحل” وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ورفع المتظاهرون أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر وروسيا خلال المظاهرة التي شارك فيها العديد من الطلاب وشخصيات رسمية وعسكرية.

وكانت النيجر طردت القوات الفرنسية من أراضيها نهاية العام 2023 بعدما ألغت اتفاقيات التعاون معها، كما أعلنت مطلع العام الجاري انسحابها من اتفاق تعاون عسكري مع الولايات المتحدة.

وينتشر نحو ألف عسكري أميركي شمال النيجر بحجة محاربة الإرهاب لكن هذا الانتشار لم يساهم في مواجهة الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي “داعش” والقاعدة والتي واصلت هجماتها وزادت من حدتها ودمويتها.

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