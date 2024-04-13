المكتب الإعلامي في غزة: 19 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في مخيم النصيرات خلال الساعات الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 مجازر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها 19 شهيداً وأكثر من 200 جريح.

وقال المكتب في بيان اليوم: إن قوات الاحتلال نفذت عدة جرائم في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وهي قصف 3 مدارس ومنازل عدد من العائلات، محملاً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدان المكتب جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الإجرامي المتواصل على قطاع غزة.

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