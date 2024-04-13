مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحادث اصطدام تلفريك جنوب تركيا

أنقرة-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون بجروح إثر اصطدام عربة تلفريك بعمود بالقرب من مدينة أنطالية جنوب تركيا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مصادر محلية قولها: إن إحدى عربات تلفريك بالقرب من مدينة أنطالية اصطدمت مساء أمس بعمود، ما أدى إلى انفجارها وسقوطها أرضاً ومصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح بينهم أطفال، لافتة إلى أنه تم إنقاذ 174 شخصاً آخرين كانوا محاصرين في 35 عربة في الهواء بسبب توقف التلفريك بعد الحادث.

وأعلنت المصادر انتهاء عمليات الإنقاذ والشروع بالتحقيقات في ملابسات الحادث، مبينة أن التلفريك الذي جرى فيه الحادث ينقل عادة السياح من شاطئ كونيالتي إلى مطعم ومنصة مشاهدة على قمة جبل تونكتيبي التي يبلغ ارتفاعها 618 متراً .

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