مصرع 14 شخصاً جراء أمطار غزيرة وعواصف في باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وإقليم البنجاب شرقي البلاد جراء أمطار غزيرة وعواصف ضربت الإقليمين.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في عدة مناطق في إقليم بلوشستان بعد دخول رياح قوية وعواصف إلى الإقليم، حيث توفي شخصان بسبب البرق وشخصان آخران بسبب تماس كهربائي بعد وقوع عمود إنارة عليهما.

وفي إقليم البنجاب لقي 10 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال وامرأتان في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم بسبب البرق.

وأوضح مسؤولون في بلوشستان أن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات في بعض المناطق دمرت ما لا يقل عن 15 منزلاً.

وتتوقع دوائر الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، وعواصف رعدية في عدد من المدن والأقاليم، ما جعل السلطات ترفع حالة التأهب لمواجهة أي طوارئ.

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