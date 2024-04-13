الصحة العالمية: نيجيريا أول دولة تطرح لقاحاً جديداً لالتهاب السحايا

أبوجا-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نيجيريا أصبحت أول دولة في العالم تطرح لقاحاً جديداً ثورياً لعلاج التهاب السحايا.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها: إن نتائج الاختبارات أظهرت أن اللقاح الجديد “ين 5 سي في” يوفر حمايةً ضد السلالات الخمس الرئيسية للمرض المنتشرة في نيجيريا، على عكس اللقاح الأولي الفعال فقط ضد سلالة واحدة.

وأكد المدير العام للمنظمة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان أن طرح نيجيريا لقاحاً يقربنا خطوةً من هدفنا المتمثل في القضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030.

وكشفت بيانات لمنظمة الصحة العالمية أنه بين تشرين الأول الماضي ومنتصف آذار من هذا العام تم الاشتباه في 1742 حالةً في البلاد، مع تسجيل 153 وفاةً في سبع ولايات في نيجيريا.

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