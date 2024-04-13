سياسي تشيكي: حلف الناتو مسؤول عن الحروب وعدم الاستقرار في دول عديدة

براغ-سانا

أكد رئيس حركة السلام التشيكية نائب رئيس مجلس السلم العالمي ميلان كرايتشا أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” مسؤول عن الحروب وعدم الاستقرار في ليبيا وأفغانستان والعراق وسورية وفي أوكرانيا ودول أخرى.

ونقل موقع أوراق برلمانية التشيكي عن كرايتشا قوله: “إن جميع التدخلات التي تمت في هذه الدول من قبل حلف الناتو لم تكن نتيجتها إحلال الديمقراطية والسلام، وإنما على العكس من ذلك تسببت بالمعاناة للمدنيين والموت والدمار”.

وشدد كرايتشا على أن توريط تشيكيا في عضوية حلف الناتو تم بتعارض مع مصالح مواطنيها الذين لم يمنحوا الإمكانية للتعبير عن ذلك في استفتاء، مشيراً إلى أنه بعد مرور 25 عاماً على عضوية براغ في الحلف تبين أن العضوية فيه تتعارض مع المصالح الموضوعية لتشيكيا وسكانها ومع المساعي المحقة من اجل السلام في أوروبا والعالم.

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