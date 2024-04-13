العدو الإسرائيلي يشن غارتين على جبل الريحان في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جددت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها اليوم على البلدات في الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي شن صباح اليوم غارتين على منطقتي كسارة العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل الريحان في الجنوب، كما ألقت الطائرات 4 صواريخ جو أرض على المنطقة المستهدفة، ما أدى إلى حدوث انفجار تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان، وتعالت سحب الدخان الكثيف.

ويواصل العدو الإسرائيلي بشكل يومي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، وشن طيرانه أمس الأول غارات طالت بلدة الضهيرة الحدودية، ما أوقع أضراراً مادية جسيمة في عدد من المنازل.

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