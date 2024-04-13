إعادة بئرين في وحدة مياه الدرباسية بريف الحسكة إلى الخدمة بعد توقفهما ثلاثة أشهر

الحسكة-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة إصلاح وصيانةبئرين في وحدة مياه الدرباسية، وأعادت وضعهما بالخدمة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام المياه المهندس محمد العثمان أن أعمال الصيانة والإصلاح تمت بالتعاون مع منظمة مكافحة الجوع الإسبانية، وشملت بئر قرية تل ايلول على أطراف مدينة الدرباسية وبئر الحديقة، وإجراء صيانة للبئرين وتزويدهما بمجموعة غاطسة باستطاعة 75 حصاناً لكل منهما.

وأشار العثمان إلى أنه تمت إعادة البئرين إلى الخدمة بعد توقفهما منذ ثلاثة أشهر، وأنهما سيسهمان بإرواء قسم كبير من مدينة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، لافتاً إلى أن المؤسسة أنجزت مطلع الشهر الجاري بئراً جديداً تابعاً لوحدة مياه الدرباسية.

يذكر أن وحدة مياه الدرباسية يتبع لها 52 بئراً.

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