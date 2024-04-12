SCS-NET

استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

2024-04-12

القدس المحتلة-سانا

استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصيب 30 آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل عدة في منطقة الزرقا بحي التفاح وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة 30 آخرين.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع وبيت حانون شماله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 189 على قطاع غزة إلى 33634 شهيداً و 76214 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مسؤول أممي: الوضع في غزة خطير ولا تحسن بدخول المساعدات إلى القطاع

جنيف-سانا حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك من خطورة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved