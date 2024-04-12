استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصيب 30 آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل عدة في منطقة الزرقا بحي التفاح وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة 30 آخرين.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع وبيت حانون شماله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 189 على قطاع غزة إلى 33634 شهيداً و 76214 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency