في ثالث أيام عيد الفطر فعالية موسيقية فنية بمدينة جبلة

اللاذقية-سانا

شهدت ساحة السيد الرئيس وسط مدينة جبلة في ثالث أيام عيد الفطر السعيد فعالية موسيقية فنية قدمها أطفال “كورال الشمس” دار المواهب بهدف نشر الفرح والبهجة في قلوب الأطفال.

وتضمنت هذه التظاهرة التفاعلية مجموعة من الأغاني الطربية والأصيلة لكبار الفنانين، مثل فيروز وعبد الحليم حافظ وآخرين لاقت أصداء وتفاعلاً جميلاً لدى الناس الموجودين في المكان.

وفي حديث لمراسلة سانا أكد قائد الفرقة محمد علي أن فكرة الفعالية تعود إلى اقتراح الطلاب العزف والغناء في الأماكن العامة بشكل عفوي بهدف نشر السرور والبهجة عند الأطفال وأهاليهم الموجودين في المكان، وإحياء الأغنية الطربية الأصيلة عند الجيل الجديد، وإظهار صورة فنية جميلة عن مدينة جبلة.

بدروها العازفة نور علي أشارت إلى أهمية مثل هذه الفعاليات العفوية سواء الفردية أم الجماعية في نشر هذا النوع من الموسيقى الطربية في ضوء انتشار الموسيقى الصاخبة، وتشجيع الأهالي على تعليم أطفالهم الموسيقى، وتعزيز قدراتهم الفنية.

وعبرت الطفلتان جوليا وهبة عن فرحتهما في العيد وسماع الأغاني الجميلة، بينما بعض الأطفال صفقوا للعازفين وتفاعلوا مع أغانيهم برقصات جميلة.

هازار حمود

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