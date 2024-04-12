نيبينزيا: السلام مع أوكرانيا ممكن في حال تلبية مطالب روسيا

نيويورك-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن السلام في أوكرانيا ممكن من خلال تلبية المتطلبات الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: إنه “لو كانت أوكرانيا راغبة بتحقيق السلام لحققته منذ فترة طويلة”، موضحاً أن مطالب روسيا عادلة ومبررة من جارتها، ومن أجلها تم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وهي معروفة جيداً، وبمقدور أوكرانيا تلبيتها دون المساس بالسيادة الوطنية وبالدولة الأوكرانية.

وكانت موسكو أشارت في أكثر من مناسبة إلى أنها مستعدة للتفاوض، لكن النظام في كييف فرض حظراً تشريعياً على العملية التفاوضية.

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