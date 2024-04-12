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بيت الأصدقاء… عرض مسرحي ضمن تظاهرة فرح الطفولة على خشبة مسرح العرائس بدمشق

2024-04-12

دمشق-سانا

استضافت خشبة مسرح العرائس بدمشق العرض المسرحي بيت الأصدقاء، وذلك ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال مخرج ومؤلف العرض عبد السلام بدوي لمراسلة سانا: إن العرض يتوجه إلى الأطفال من الفئات العمرية الصغيرة، معتمداً على شخصيات محببة لإيصال قيمة التعاون بين الأصدقاء للتغلب على التحديات في الحياة.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة من عروض تظاهرة فرح الطفولة خلال فترة عيد الفطر، والتي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة والتي تسعى دوماً إلى تنويع الأنشطة الثقافية والفنية وتقديم العروض التي تعكس القيم المجتمعية الراقية وتعزيزها لدى شريحة الأطفال واليافعين.

مريم حجير

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