حكاية دهمان… مسرحية هادفة ضمن فعاليات تظاهرة فرح الطفولة بحمص

حمص-سانا

اختتمت اليوم فعاليات تظاهرة فرح الطفولة على مسرح دار الثقافة بحمص والتي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في مختلف المحافظات السورية، بمسرحية “حكاية دهمان” التي أعدها وأخرجها الفنان خالد حمادة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مخرج العمل أن العرض يحكي عن أهمية التعليم والتزام الطالب بمدرسته وسعيه إلى تحقيق التفوق ليصبح إنساناً ناجحاً وفاعلاً في المجتمع.

وأضاف: إن العمل يسلط الضوء على نتائج الإهمال والانشغال عن الدرس وهو يحمل رسائل تربوية هادفة ضمن قالب كوميدي ممتع ومسل.

واختتمت المسرحية بمجموعة من الفقرات الكرنفالية قدمتها فرقة هابي ماجيك وحملت في طياتها الفرح والمتعة والفائدة، وتنوعت بين ألعاب خفة ومسابقات وأغان مع شخصيات كرتونية محببة للأطفال.

لارا أحمد

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