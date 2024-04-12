“إنسان أنا إنسان”… عرض مسرحي في اختتام تظاهرة فرح الطفولة باللاذقية

اللاذقية-سانا

اختتمت اليوم تظاهرة فرح الطفولة فعالياتها بالعرض المسرحي “إنسان أنا إنسان” وذلك على خشبة دار الأسد للثقافة في اللاذقية.

العمل المسرحي من تأليف وإخراج وسام أبو حسين، وقدم عرضاً تفاعلياً تضمن فقرات ترفيهية مستوحاة من الشخصيات الكرتونية، إضافة إلى ألعاب الخفة والسيرك وحواراً مباشراً مع الطفل وعرضاً لفيلمين قصيرين.

ويحمل العرض رسائل إنسانية توعوية هادفة تخاطب عقل الطفل بقالب فني جميل وبلغة بسيطة ومحببة وفقاً لمؤلف ومخرج العمل.

وجاءت فكرة العرض بصورة مختلفة تم التركيز من خلالها على التفاعل والحوار المباشر مع الطفل والربط ما بين المسرح وشاشة العرض والأطفال، وذلك ضمن برنامج منوع يقدم وجبة محببة للأطفال بقالب ترفيهي يحمل قيماً أخلاقيةً لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عطلة العيد.

ولفت أبو حسين في تصريح لمراسلة سانا إلى أن فكرة العرض ركزت على القيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان لكونه إنساناً يحمل الصفات الإنسانية، وضرورة تعاطفه مع أخيه الإنسان وتقديم العون والمساعدة للآخرين، وأيضاً طريقة تعامله مع الحيوان والطبيعة.

واعتبر أن الفن بكل أشكاله يحمل رسائل إنسانية هادفة وسامية ويحب عليه أن يحافظ على المبادىء والقيم واختيار الأسلوب الأفضل لإيصالها للطفل، مركزاً على أن اختيار هذا النوع من الفن الذي يستخدم الحوار المباشر مع الطفل وتقديمه بأسلوب ترفيهي يخدم الطفل ويرسخ الرسالة بذهنه بشكل أفضل.

غفار ديب

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