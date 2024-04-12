ماراثون جماهيري خيري دعماً للتعليم في بلدة القريا بالسويداء

السويداء-سانا

أقامت مجموعة دعم التعليم في بلدة القريا بالسويداء بالتعاون مع نادي القريا الرياضي اليوم الماراثون الخيري الثاني، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف الأعمار من أمام مبنى الشبيبة وصولاً إلى صرح الثورة السورية الكبرى، وذلك بحضور فعاليات رسمية ورياضية وأهلية.

وأشار المنسق الإعلامي لمجموعة دعم التعليم في بلدة القريا مثنى علم الدين خلال كلمة إلى أن الماراثون الخيري الذي أصبح تقليداً سنوياً يضاف إلى ما قامت به المجموعة خلال العام الحالي من تقديم 52 منحة جامعية و10 منح لتنقلات طلاب الجامعات ودعم تنقلات المدرسين وتوفير القرطاسية وبعض المستلزمات الرياضية لجميع مدارس البلدة.

من جهته لفت رئيس نادي القريا نورس مليح خلال كلمته إلى أهمية التعاون لدعم العملية التعليمية بالبلدة وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، منوهاً بجهود القائمين بإنجاح الماراثون من المدربين الرياضيين والرعاة وإدارات المدارس.

وفي نهاية الماراثون تم تقديم فقرات فنية ورياضية وتكريم الفائزين من كل مرحلة عمرية، وجميع المشاركين من متلازمة داون.

عمر الطويل

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