لافروف: المحاولات الغربية للتسلل إلى بلدان رابطة الدول المستقلة محكومة بالفشل

مينسك-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إجماع وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة على ضرورة منع القوى الخارجية من التدخل بشؤون دول الرابطة مشيراً إلى أن واشنطن تحاول بشكل نشط التوغل في آسيا الوسطى وبشكل يستهدف روسيا.

وعقب اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان الرابطة في مينسك اليوم قال لافروف للصحفيين حسب وكالة تاس: “تحاول الولايات المتحدة وأتباعها التسلل إلى فضائنا المشترك، وأنا على يقين من أن تصرفات الغرب الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل حيث يمكنهم من خلال الابتزاز والتهديد فرض بعض الإجراءات في بعض المواقف لكنهم لا يستطيعون التحكم بالتوجه العام للتخلص من الإملاءات الغربية”.

واعتبر أنه في ظل ضغوط هائلة يظل حلفاء روسيا ملتزمين بجميع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعاون داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع التركيز على التعاون في مجال الأمن والحرب المشتركة ضد الإرهاب وبحث تدخل القوى الخارجية في شؤون دول الرابطة.

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