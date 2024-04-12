مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم قرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال القرية ونفذوا جولات استفزازية واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالرصاص وقنابل الغاز السام.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سيلة الظهر جنوب جنين واذنا غرب الخليل وقرية قصرة جنوب نابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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