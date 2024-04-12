الدفاع الجوي الروسي يدمر 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود

موسكو-سانا

أحبط الجيش الروسي محاولات لنظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك: “خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع طائرات أوكرانية من دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، فيما تتصدى لها وسائط الدفاع الجوي الروسية وتدمر وتسقط معظمها.

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