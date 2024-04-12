ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال بمدينة أورينبورغ الروسية إلى مستوى خطير

موسكو-سانا

ارتفع منسوب مياه نهر الأورال في مجراه بمدينة أورينبورغ وضواحيها في جنوب روسيا إلى مستوى خطير جديد بلغ 1120 سم فوق السقف الخطر.

وقال نائب عمدة المدينة ألكسندر كودينوف وفقاً لوكالة نوفوستي: “إن منسوب المياه استمر في الارتفاع الليلة الماضية وبلغ صباح اليوم 1120 سم، وأسفر عن غمر 361 منزلاً وأراض شاسعة بأطراف المدينة، كما تم إجلاء 99 شخصاً”.

وذكر أن الأرصاد الجوية الروسية تشير إلى أن أورينبورغ ستشهد اليوم ذروة الفيضان الذي سيستمر يومين قبل أن ينخفض منسوب المياه.

وفي مقاطعة كورغان المجاورة لا تزال 205 مبان سكنية وجسر واحد و7 طرق مقطوعة في 9 مناطق غمرتها مياه الفيضان.

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