بوتين: موسكو لم ترفض التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك.

وقال بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينو اليوم: “نحن لم نتخل أبداً عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك” مضيفاً: “موسكو لم تبدأ هذه الحرب في عام 2014، بل بدأ كل شيء بانقلاب في كييف”.

وتابع بوتين: “أؤكد أننا مع المفاوضات ولكن ليس في شكل يفرض علينا مخططات لا علاقة لها بالواقع”، مشيراً إلى أن معارضي روسيا حصروا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها على أمل هزيمتها في ساحة المعركة.

ولفت بوتين إلى أن موسكو امتنعت عن شن هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية في الشتاء، لكنها اضطرت الآن للرد على الهجمات التي ضربت منشآت الطاقة الروسية، موضحاً أن تلك الضربات هي جزء من عملية نزع السلاح الأوكراني.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف صرح في وقت سباق اليوم أن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، مؤكداً أن المفاوضات هي الأسلوب المفضل لبلاده.

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