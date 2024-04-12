ريابكوف: موسكو ستنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى رداً على خطط واشنطن

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده تعتزم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى رداً على خطط واشنطن لنشر مثل هذه الأنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ريابكوف قوله في تصريح اليوم: “يجب علينا الرد من خلال إجراء مضاد مشابه ولا شك أن إحدى نقاط هذا الرد المضاد ستكون مراجعة نهجنا تجاه الوقف الاختياري الأحادي الجانب لنشر مثل هذه الصواريخ”، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة هذه المسألة مؤخراً خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين.

وأضاف ريابكوف: “باتخاذ الخطط الأمريكية المقابلة المزيد والمزيد من الخطوط العريضة الملموسة، تنتقل روسيا إلى خطوات جوابية عملية”، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق أيضاً على الاتجاه الأوروبي.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، حيث قال: إن “ظهور أسلحة أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أي منطقة من مناطق العالم سيؤدي إلى خطوات مماثلة من جانبنا”.

وكانت واشنطن أعلنت مطلع 2019 انسحاباً أحادياً من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency