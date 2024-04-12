مصدر عسكري روسي: تنفيذ خطة زيلينسكي ستنتهي بتدمير قوات كييف بالكامل

موسكو-سانا

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم المضاد الجديد للقوات الأوكرانية سينتهي بكارثة كاملة لأوكرانيا مع هزيمة نهائية لجيشها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المصدر قوله اليوم: “بفضل هذه الأساليب غير المعقدة في التخطيط العسكري ليست هناك حاجة للشك في أن تنفيذ خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الجديدة في الهجوم المضاد سينتهي بها الأمر إلى كارثة كاملة لأوكرانيا وهزيمة نهائية للقوات الأوكرانية وبداية لطريق السلام بالشروط الروسية”.

وأضاف المصدر: “إن نتيجة تنفيذ خطة الهجوم المضاد السابقة في عام 2023، كانت مقتل وإصابة أكثر من 166 ألف جندي من القوات الأوكرانية، فضلاً عن الخسائر في العتاد والمعدات، حيث تم تدمير 789 دبابة و2400 مدرعة و132 طائرة”.

وتابع المصدر الروسي: “في ظل غياب الأشخاص المستعدين في أوكرانيا لتنفيذ جنون زيلينسكي من خلال التضحية بحياتهم وسلامتهم، فإن نظام كييف يملأ النقص الهائل في أفراد القوات المسلحة بلحم جديد للمدافع، من خلال الترويج لقانون التعبئة القسرية الجماعية للقوات المسلحة”.

وكان زيلينسكي أعلن في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية أن نظامه وضع خطة لهجوم مضاد جديد، لكن ذلك يتطلب أنظمة أسلحة حديثة من شركائه في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة.

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