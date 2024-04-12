عبد اللهيان ينتقد تقاعس بريطانيا عن إدانة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

طهران-سانا

انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تقاعس الحكومة البريطانية عن إدانة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا فإن عبد اللهيان ووزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ناقشا خلال اتصال هاتفي اليوم آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في بيئة تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين.

وقال عبد اللهيان: إن “طهران لم تسع قط إلى إثارة التوتر في المنطقة، ولكن بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على السفارة الإيرانية بدمشق، فإن صمت أمريكا وإنكلترا يعني تشجيع رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب وتوسعها في المنطقة”، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية باعتبارها السبيل الفاعل والوحيد لعودة السلام إلى المنطقة.

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