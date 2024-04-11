أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في الصيف واحتمالات لدفع الاقتصاد العالمي

لندن-سانا

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم وجود طلب قوي على الوقود في أشهر الصيف وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري.

وأوضحت أوبك في تقريرها الشهري أن “الطلب العالمي على النفط سيزيد2.25 مليون برميل يومياً في 2024 وبمقدار 1.85 مليون برميل يومياً في 2025”.

وكانت أوبك والدول الحليفة معها في تكتل أوبك بلس اتفقت الأسبوع الماضي على إبقاء تخفيضات فرضتها على إنتاج الخام حتى نهاية حزيران المقبل.

وقالت أوبك في التقرير إنه “رغم بعض المخاطر التي تدفع نحو التراجع ربما ينتج عن استمرار الزخم الذي شاهدناه في بداية العام احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي في2024”.

وفي أشهر الصيف عندما يرتفع الطلب على الوقود مع زيادة حركة السفر قالت أوبك أن “الطلب العالمي على وقود الطائرات سيرتفع بنحو 600 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الثاني من العام وسيزيد الطلب على البنزين بنحو 400 ألف برميل يومياً وعلى الديزل 200 ألف برميل يومياً”.

وتتوقع أوبك نمو الاقتصاد العالمي2.8 بالمئة خلال العام الجاري.

وتشهد التوقعات المتعلقة بحجم نمو الطلب على الوقود خلال العام الحالي تبايناً أكبر من المعتاد ويرجع ذلك جزئياً إلى اختلافات حول وتيرة تحول العالم إلى وقود أنظف.

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