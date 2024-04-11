نيبينزيا: المساعدات الغربية لن تغير مصير الاستسلام غير المشروط لنظام كييف

نيويورك-سانا

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن حزم المساعدات الغربية المتواصلة لأوكرانيا لن تغير المصير الذي ينتظر نظام كييف، وهو الاستسلام غير المشروط.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله اليوم: إن “هناك تحولاً كبيراً في العمليات القتالية في أوكرانيا، وحزم المساعدات الغربية الجديدة لن تكون قادرة على تغيير هذا الاتجاه”، مؤكداً أن الموضوع الوحيد لأي اجتماعات دولية بشأن أوكرانيا سيكون الاستسلام غير المشروط لنظام كييف.

وأشار نيبينزيا إلى أن محاولات كييف لاستجلاب دعمها عبر عقد المؤتمرات “لا تثير سوى الحيرة”، لافتاً إلى أن روسيا ستثير موضوع قصف الجيش الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ15 من نيسان وتنتظر تقييماً عادلاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد نيبينزيا أن الضربات الواسعة التي شنتها أسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكراني هي رد على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت صناعة النفط والغاز والطاقة الروسية.

كما شدد نيبينزيا على أن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب معاهدة الفضاء الخارجي التي تحظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي.

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