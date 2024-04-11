من أجواء عيد الفطر السعيد في الحسكة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بيسكوف: الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لمبادئ القانون الدولي
2024-04-11
سفراء وشخصيات سياسية ودينية في روسيا تدين الإرهاب الإسرائيلي في المنطقة
2024-04-08
الوزير الأول الموريتاني يبحث مع السفير السوري تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين
2024-04-08
افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق
2024-04-08
مستشرق روسي: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة
2024-04-07
عبد اللهيان: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق كان بصواريخ أمريكية
2024-04-07
المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين
2024-04-07
محليات
مجموعة سياحية بريطانية تزور مدينة بصرى الشام وتطلع على معالمها الأثرية
2024-04-11
وزارة الاتصالات تنهي التدريب اللازم لتشغيل منظومة المشتريات الحكومية
2024-04-11
طقس الغد.. ارتفاع على درجات الحرارة مع فرصة لهطل المطر فوق مناطق متفرقة
2024-04-11
بمناسبة عيد الفطر… حفل ترفيهي لأطفال من ذوي الشهداء والجرحى في حمص
2024-04-11
الوزير المنجد: فتح منافذ السورية للتجارة لمنتجات المشاريع الصغيرة في السويداء
2024-04-11
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد إبراهيم يزور بعض تشكيلاتنا العاملة في البادية السورية بمناسبة عيد الفطر السعيد
2024-04-11
الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق
2024-04-11
رياضة
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية
2024-04-11
تعادل بين الريال والسيتي والآرسنال والبايرن
2024-04-09
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 و20 عاماً
2024-04-09
يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي على حساب فيورنتينا
2024-04-07
شيفيلد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي
2024-04-07
توتنهام يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على نوتنغهام فورست
2024-04-07
مانشستر يونايتد يحبط ليفربول ويثبت صدارة أرسنال للدوري الإنكليزي
2024-04-07
اقتصاد
أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في الصيف واحتمالات لدفع الاقتصاد العالمي
2024-04-11
صندوق النقد: استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة طويلة مقلق
2024-04-11
ارتفاع أسعار النفط
2024-04-11
مكافحة 50 دونم قمح مصابة بحشرة السونة في ريف درعا
2024-04-11
عجز الميزانية الأميركية يتجاوز تريليون دولار حتى آذار المنصرم
2024-04-11
الولايات المتحدة تسجّل تضخماً أعلى من المتوقع
2024-04-11
القضاء الروسي يفرض غرامة مالية على شركة غوغل
2024-04-10
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الشريط الإخباري
وزارة الاتصالات تنهي التدريب اللازم لتشغيل منظومة المشتريات الحكومية
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد إبراهيم يزور بعض تشكيلاتنا العاملة في البادية السورية بمناسبة عيد الفطر السعيد
33545 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يزور المقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر
الرئيس الأسد والرئيس العراقي ورئيس وزراء العراق يتبادلون التهنئة بحلول عيد الفطر
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع التقوى بدمشق
الرئيس الأسد يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد
الرئيس الأسد يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الفطر السعيد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث جائزة تقديرية تسمى “جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء”
من أجواء عيد الفطر السعيد في الحسكة
2024-04-11
عيد الفطر السعيد
2024-04-11
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من أجواء ثاني أيام عيد الفطر السعيد بحماة
تصوير: إبراهيم عجاج
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