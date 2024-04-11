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من أجواء عيد الفطر السعيد في الحسكة

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من أجواء ثاني أيام عيد الفطر السعيد بحماة

تصوير: إبراهيم عجاج

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