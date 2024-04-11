الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة إلى الانفصاليين في تايوان

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم فرض عقوبات على شركتين أمريكيتين تعملان في مجال الصناعات الدفاعية رداً على بيعهما أسلحة للانفصاليين في جزيرة تايوان الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها في بيان: “تم اتخاذ إجراءات مضادة ضد شركات أمريكية مشاركة في مبيعات أسلحة إلى منطقة تايوان الصينية منها شركتا “جنرال اتوميكس ايرونوتيكال سيستمز” التي تصنع أنظمة جوية بدون طيار و”جنرال دايناميكس لاند سيستمز” لتصنيع المركبات العسكرية التابعة لشركة جنرال دايناميكس، وتم منع اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين من دخول البلاد وتجميد ممتلكات الشركتين، وذلك رداً على بيعهما أسلحة لتايوان”.

واعتبرت الوزارة أن مبيعات الأسلحة تعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الصين الداخلية وتضر بسيادتها ووحدة أراضيها”، محذرة من أن “استمرار الولايات المتحدة في بيع أسلحة إلى منطقة تايوان الصينية يعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ صين واحدة ولأحكام البيانات المشتركة الثلاثة الصادرة عن الولايات المتحدة والصين”.

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