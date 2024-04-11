(سمسوم وسمسومة) عرض مسرحي على خشبة المسرح القومي في طرطوس

طرطوس-سانا

تفاعل جمهور المسرح القومي في طرطوس مع العرض المسرحي التعليمي الهادف “سمسوم وسمسومة “ الذي قدمته فرقة “ريمبو” للفنون والتي تعمل في مجال مسرح العرائس منذ عام 2007.

ويقدم العرض إلى جانب مسرح العرائس بعض عروض المسرح التقليدي بهدف إيصال المعلومة والفكرة للأطفال بأسلوب لطيف وشخصيات محببة لديهم وجسده الممثلون الأربعة وهم الطفلان ليندا وزياد والممثل طارق الحسين والمخرجة وعد الجردي اللذين قاما بأداء دور محرك الدمى لشخصيتي سمسوم الطالب الكسول وسمسومة الطالبة المجدة التي تحفزه باستمرار على الدراسة والعلم وأهميتهما في حياتنا اليومية.

وقالت الجردي التي قامت بتأليف العمل إضافة لإخراجه في تصريح لمراسلة سانا: إن الهدف والغاية هما استمرارية مسرح العرائس نظراً لأهميته وقدرته على طرح مواضيع تهم الطفل وتسهم في توجيهه وتعليمه بشكل إيجابي، مبينة أنها تستوحي فكرة وموضوع العمل من احتياجات الأطفال ومشاكلهم وما يريدونه.

بدوره الممثل الحسين نوه إلى أن مسرح العرائس من أقدم أنواع المسارح ويمتلك قدرة على إيصال المعلومة وترسيخها في ذهن الطفل عن طريق مخاطبة عقله وجذبه بأسلوب وشخصيات محببة بطريقة تفاعلية، ومن هنا تبرز الأهمية والفائدة التعليمية لمسرح الطفل وبشكل خاص مسرح الدمى أو العرائس.

ولفتت مديرة المسرح القومي بطرطوس غادة عيسى إلى أن العروض التي تقدم ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة خلال فترة عيد الفطر السعيد في كل المحافظات تحمل رسائل توعوية هادفة انطلاقاً من دور مسرح الطفل الترفيهي التعليمي لاستقطاب الأطفال خلال فترة العطلة والأعياد وتقديم محتوى فني منوع يتميز بالغنى الفكري بشكل محبب وسهل يستقبله الأطفال ويتفاعلون معه بشكل إيجابي.

فاطمة حسين

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