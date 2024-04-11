الجميلة والوحش… عرض مسرحي يجسد القيم الإيجابية في المجتمع

حمص-سانا

قدم المسرح القومي في حمص ضمن تظاهرة “فرح الطفولة” العرض المسرحي “الجميلة والوحش” إعداد وإخراج سمر الديب ومادلين عشي وسط حضور جمهور من الأطفال على مسرح قصر الثقافة بحمص.

وحمل العرض مجموعة من الأفكار والقيم الإيجابية والسلوكيات الصحيحة في المجتمع، ورافقه باقة من العروض الترفيهية والفقرات الراقصة لشخصيات كرتونية مشهورة ومحببة للأطفال، إضافة إلى فقرة الصندوق السحري التي تضم حزازير وجوائز رمزية.

وأشارت الدكتورة سمر الديب مخرجة العرض في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العرض موجه للأطفال حتى سن 12 عاماً، ويهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وهو مأخوذ من حكاية عالمية مشهورة تم تحويلها لتتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

بدورها أشارت مادلين عشي مدربة فرقة بون بون للعروض الراقصة إلى أنه تم تصميم الرقصات والفقرات التي رافقت الحكاية لتدخل الفرح إلى قلوب الأطفال وترسم البهجة على وجوههم، حيث شاركوا مع شخصياتهم الكرتونية بأداء الرقصات، لافتة إلى أن التأثيرات الملونة من خلال شاشة العرض ولباس الفرقة جذبت انتباه الأطفال الذين تفاعلوا مع العرض.

رشا محرز

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