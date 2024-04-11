وزارة الاتصالات تنهي التدريب اللازم لتشغيل منظومة المشتريات الحكومية

دمشق-سانا

أنهت وزارة الاتصالات والتقانة التدريب اللازم لاستثمار وإدارة وتشغيل منظومة المشتريات الحكومية خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك أن منظومة المشتريات هي منظومة إلكترونيّة مخصّصة لنشر البيانات والمعلومات الخاصّة بعمليات المشتريات والمبيعات الحكوميّة بأنواعها والإجراءات المتعلّقة بها، مشيرة إلى أنه من بين إجراءات عمل المنظومة الإعلان عن عمليات البيع والشراء وتقديم عروض المتعهّدين وتقييم العروض وإعلان نتيجة التّرسية في الحدود التي يسمح بها القانون، وبما يتيح توحيد وتسهيل هذه الإجراءات.

وتهدف المنظومة إلى دعم تطبيق أساليب الإدارة المتقدمة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإجراءات وإنشاء نظام قياسي موحد لها، بما يحقق السرعة والجودة والسهولة ودعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والمرونة في الربط بين المشاريع الوطنية وتحقيق التكامل بينها وتعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، إضافة لتوفير معاملة عادلة للمتعهّدين المتعاملين مع الجهات العامة، ومنع الاحتيال والفساد والاحتكار، وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات البيع والشراء الحكومية.

وتقدّم المنظومة خدمات التوقيع الرقمي لجميع المتعاملين معها للتحقق من هوية المتعهد وسلامة البيانات المتبادلة وعدم الإنكار للعمليات والمعلومات توفيراً للوقت والجهد والسرية للعمليات الإلكترونية، إضافةً إلى الحد من نفقات التعاقد الورقية، وستقدم المنظومة خدماتها للمتعهدين من قطاع الأعمال المسجلين والمشتركين بها سواءً للعارضين المحليين من القطاعين العام والخاص أو للعارضين الخارجيين من السوريين أو من في حكمهم.

نور يوسف

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